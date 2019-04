Dief steelt tweehonderd euro uit kassa van winkel TVDZM

19 april 2019

08u30 0 Mechelen De Mechelse onderzoeksrechter heeft een 31-jarige man aangehouden. De dertiger wordt verdacht van een diefstal in een winkel. “Toen de zaakvoerder zich in het privégedeelte bevond, ging de dief ervandoor met tweehonderd euro uit de kassa”, aldus het parket.

De diefstal gebeurde afgelopen woensdag al. Kort na de middag werden de politiediensten ingelicht. Zij kwamen ter plaatse en konden in de directe omgeving een verdachte persoon aantreffen. Hij voldeed aan de persoonsbeschrijving die door de zaakvoerder werd gegeven. “Die had de dief betrapt nadat hij terug kwam uit het privégedeelte. Hierop is de dader meteen op de vlucht geslagen”, gaat het parket verder. De man werd opgepakt en was nog steeds in het bezit van het gestolen geld. Hij werd ter beschikking gesteld van het parket en de Dienst Vreemdelingenzaken in Brussel. Hij zou bij de politiediensten gekend zijn voor eerdere feiten. Na zijn voorleiding bij de onderzoeksrechter werd hij aangehouden en overgebracht naar de gevangenis.