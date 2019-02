Dief steelt spaarpotje voor vzw Prinses Harte TVDZM

22 februari 2019

17u00 0 Mechelen Een dief is er in het cafetaria van Waterpolo Mechelen Pirates vandoor gegaan met het spaarpotje voor vzw Prinses Harte. De club reageert teleurgesteld.

De diefstal werd eerder deze week al opgemerkt maar raakte pas vandaag bekend. “Het spaarpotje stond op de toog van onze cafetaria”, vertelt voorzitter Guido Claes van Waterpolo Mechelen Pirates. “De bedoeling was dat mensen daar hun rosse centjes konden deponeren. Als het spaarpotje vol was, zouden we het overhandigen aan de vzw Prinses Harte.”

Een klacht bij de lokale politie werd er niet ingediend. Het gaat voor de waterpoloclub voornamelijk om het principe. “Er zat misschien maar een tiental euro in”, aldus Guido nog. “Het is bijzonder jammer dat iemand dit spaarpotje heeft gestolen.” De club plaatste een bericht op Facebook. “Hiermee hopen we dat iemand misschien iets gezien heeft of dat de dief wroeging krijgt en het spaarpotje terug brengt.”

Bij Prinses Harte waren ze niet op de hoogte van de actie. Maar ook zij reageren teleurgesteld. “Het is spijtig”, reageert Johan Myldermans van vzw Prinses Harte. “Mensen engageren zich voor een inzamelactie en dan valt zoiets voor. Ik ken me inbeelden dat dit heel demotiverend is.” De Waterpoloclub wil tegen het einde van dit jaar nog enkele inzamelacties op poten zetten. “Maar dat is allemaal nog maar net opgestart. Later volgt hierover meer info”, besluit Guido.