Dief steelt portefeuille 20 maart 2018

02u37 0

Een 79-jarige vrouw is het slachtoffer geworden van een gauwdief. De dief ging ervandoor met een portefeuille. De vrouw was op het moment van de diefstal aan het winkelen in een supermarkt langs de Oscar Van Kesbeeckstraat. (TVDZM)