Dief steelt handtas op Veemarkt Antoon Verbeeck

24 november 2018

12u00 0

Een 54-jarige vrouw is in een eetgelegenheid op de Veemarkt het slachtoffer geworden van een diefstal. De dader ging aan de haal met haar handtas. Haar portefeuille, met daarin een geldsom, bankkaart en haar identiteitsdocumenten, en een gsm is de dame kwijt.