Dief steelt gsm van tiener 23 maart 2018

02u52 0

Een dief is er in het Tivolipark langs de Antwerpsesteenweg vandoor gegaan met een gsm. Het slachtoffer was een dertienjarige jongen. Hij liet zijn gsm even onbeheerd achter in zijn rugzak. De politie van Mechelen-Willebroek is een onderzoek opgestart. (TVDZM)