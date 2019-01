Dief besteelt drie vrouwen en een man TVDZM

21 januari 2019

De politiezone Mechelen-Willebroek heeft afgelopen weekend melding gekregen van vier winkeldiefstallen. Die vonden allemaal plaats in het centrum. Alle slachtoffers waren er aan het winkelen. De slachtoffer zijn onder meer drie vrouwen van 42, 62 en 83 jaar oud. De buit bestond uit een portefeuille. Deze werden uit de handtassen gejat. Tot slot ging een dief er ook nog vandoor met de portefeuille van een 25-jarige man. Hier werd de portefeuille uit de jaszak gestolen. Van de dief zelf is voorlopig geen spoor. De politie is een onderzoek opgestart.