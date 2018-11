Diamanten koppels krijgen bloemen én lied Els Dalemans

22 november 2018

11u40 0

Het stadsbestuur van Mechelen heeft drie jubilarissenkoppels in de bloemetjes gezet die in de loop van de maand november hun diamanten huwelijksverjaardag vieren. De koppels Voeten-Willems, Van Craen-Cabus en De Winter-Janssens stapten maar liefst zestig jaar geleden in het huwelijksbootje. Zij werden hiervoor feestelijk ontvangen op het stadhuis door bevoegd schepen Marc Hendrickx (N-VA). Onder de gevierden was ook de bekende Mechelse kunstenaar Jan De Winter, die ooit één van zijn kunstwerken in brand stak aan het cultuurcentrum. De Winter zorgde ook nu weer voor een stunt: hij trakteerde de aanwezigen op een 15 seconden durend Engels-Chinees lied, waar hij van de andere aanwezigen applaus voor kreeg.