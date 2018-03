Diamanten en briljanten echtparen gevierd 30 maart 2018

02u31 1

Schepen Marc Hendrickx heeft namens het Mechelse stadsbestuur drie koppels gevierd die er al een erg lang huwelijk hebben opzitten. De echtparen De Munter-Van Dessel en Moeyersons-Verschueren stapten in februari en maart 1958 in het huwelijksbootje en mochten dus een diamanten bruiloft vieren. Zij konden echter niet tippen aan het koppel Delanghe-Van Boxem, dat al op 9 februari 1953 in Mechelen het jawoord gaf. Zij vierden dus een briljanten huwelijksverjaardag.





(WVK)