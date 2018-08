Dialectwandeling kiest voor Battel 18 augustus 2018

De Faculteit van het Mechels Dialect organiseert vandaag een nieuwe dialectwandeling, dit keer niet in het centrum van de stad, maar in Battel. Pol Dethier zal het gedurende anderhalf uur dan ook hebben over 'Battel en de vaat'. De gids zal het onder meer hebben over de gemeenschap van Battel, de sluiting van de kerk en het belang van de Leuvense Vaart. De wandeling start om 14.30 uur aan de Battelbrug. Deelname kost 4 euro. Vooraf inschrijven, is niet noodzakelijk.





