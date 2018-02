Diablos organiseert opnieuw voetbalfeest in Nekkerhal 23 februari 2018

Wie de Rode Duivels in Mechelen komend WK op groot scherm aan het werk wil zien, kan daarvoor opnieuw terecht in de Nekkerhal. Ivo Van Itterbeeck en Mario Van Luyck herhalen hun 'Diablos' van tijdens het EK.





Beide voetballiefhebbers plaatsten tijdens het EK twee grote schermen ruggelings tegen elkaar en plaatsten daaromheen tribunes met statafeltjes om zo een soort stadion te creëren, en dat in een 'blackbox' in de Nekkerhal. Het concept blijft volledig behouden, tot de deejay voor de 'one hell of an afterparty' toe. Het belangrijkste verschil: de organisatoren willen de helft meer bezoekers bereiken. Dat door meer in te zetten op bedrijven. Tijdens het WK kwamen telkens zo'n duizend liefhebbers opdagen. De verkoop van de tafels ging donderdag van start. Eerder maakten de organisatoren van het fandorp aan De Nekker al bekend dat ook zij terugkeren. (WVK)