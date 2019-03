Deze ochtend Nationale Applausdag voor tweewielers: “Faciliteer het fietsen met creatieve oplossingen” Wannes Vansina

21 maart 2019

Applausteams van verschillende organisaties sloegen deze ochtend de handen op elkaar voor fietsers in het kader van de Nationale Applausdag. Mechelen Klimaatstad bijvoorbeeld juichte de fietsers toe die passeerden aan school De Bel in Muizen, terwijl de Fietsersbond gebruikers van tweewielers aanmoedigde op het Ontvoeringsplein en het Plaisanceplein. “Deze twee locaties zijn volgens ons zowat de belangrijkste invalspoorten voor fietsers naar de Mechelse binnenstad. Wij roepen het stadsbestuur hiermee op om met creatieve oplossingen de toegang voor fietsers verder te faciliteren”, zegt voorzitter Luc Van Espen. Ook de VSV deed mee en zette voor de gelegenheid zelfs een ‘Bike juke box’ in. Die zong enkele fietsliedjes om de fietsers aan te moedigen.