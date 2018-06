Deze ecologische projecten krijgen subsidie van stad 20 juni 2018

Schepen Marina De Bie (Groen) heeft vijf Mechelse projecten beloond met 17.500 euro subsidie voor hun bijdrage aan het realiseren van de klimaatdoelstellingen van de stad.





4Bewoners van de Noterstraat in Mechelen-Zuid krijgen 2.500 euro voor de realisatie van een kippenren. Deze moet uitgroeien tot een collectieve tuin voor de buurt.





43.750 euro gaat naar de realisatie van een moestuinproject in de voormalige kampeerwinkel Son in de Adegemstraat. In eerste instantie zullen daar groenten worden geteeld in bakken, bedoeling is er op termijn een stadsakker te realiseren van 700 m².





4Een aantal bewoners van het Esdoornplein (wijk Tervuursesteenweg) streeft naar een collectieve renovatie van de woningen rondom het plein. Nadat eerder enkele gezinnen samen hun dak lieten isoleren, volgt nu een muurisolatieproject. De stad geeft 3.750 euro subsidie.





4Een groep Mechelaars is bezig met de oprichting van Klimaan, een energiecoöperatie. Het wil de inwoners van de stad de kans geven mee te investeren in lokale projecten van hernieuwbare energie, zoals zonnepanelen en mogelijk zelfs windmolens. De nu nog vzw krijgt 3.750 euro om een structuur op te zetten.





4Chiro Coloma verving vorige zomer op kamp zijn stinkende generator door zonnepanelen. Bedoeling van 'Zon op wielen' is een mobiele unit te bouwen met koelkasten en fotovoltaïsche panelen die door verschillende jeugdverenigingen kan worden gebruikt, alsook voor evenementen. Subsidie: 3.750 euro.





(WVK)