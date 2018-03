Dertiger staat terecht voor reeks feiten 22 maart 2018

02u58 0 Mechelen Heling, drugsbezit -en dealen, bedreigingen en verboden wapendracht. De 34-jarige N.M. uit Mechelen moest zich gisteren voor heel wat komen verantwoorden.

De dertiger is geen onbekende voor het gerecht. Aanstaande maandag verwacht hij het vonnis in een andere zaak, de feiten kwamen aan het licht amper drie maanden nadat hij voor andere drugsfeiten veroordeeld was tot twee jaar cel. De bal ging aan het rollen toen buren opmerkten dat er heel wat verdachte handelingen werden gesteld bij beklaagde thuis. "Er volgde een huiszoeking en er werd een gebruikershoeveelheid cannabis gevonden", zei procureur Lieselotte Claessens. Bij een tweede huiszoeking werd een dure gsm gevonden die hij gekocht had voor enkele tientallen euros van een Chinees in Brussel. "Heling", oordeelde het parket.





Slagersmessen

Bij een controle na een vechtpartij in een café in de buurt van het station werden op aangeven van buurtbewoners twee slagersmessen gevonden in een struik. De aanklager vorderde gisteren drie jaar effectief en een geldboete die kan oplopen tot 40.000 euro. "Meneer heeft alle kansen opgebruikt", besloot de Mechelse procureur. De verdediging vond de straf veel te zwaar. "Het is misschien wel genoeg geweest, maar dat wil niet zeggen dat je er nog eens met een hamer op moet kloppen", zei zijn raadsman Frédéric Thiebaut. De strafpleiter vroeg de rechter om een opslorping. (TVDZM)