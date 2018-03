Dertiger gooit een kilo cannabis uit wagen 08 maart 2018

02u37 0 Mechelen Hassine E.D. (31) uit Ninove moest gisteren komen verantwoorden voor het verhandelen van cannabis. Hij werd betrapt op de Gentsesteenweg in Mechelen bij een controle van de FOD Financiën en Douane in het kader van onbetaalde boetes.

"Toen de controleurs hem aan de kant wilden zetten, zagen we plots hoe een zak uit de auto werd gegooid", vertelt openbaar aanklager Lieselotte Claessens. "In de zak zat 1 kilo cannabis. Drugs die hij kort voordien gekocht had en wou verkopen aan een dealer."





Naar eigen zeggen wou hij enkel als tussenpersoon fungeren en was het nooit zijn bedoeling om drugs te verkopen. "Ik kende iemand die goedkoop drugs verkocht en vond iemand die drugs wou kopen", zei hij tijdens zijn verhoren bij de onderzoeksrechter. "Ik zou zo'n driehonderd euro winst maken en hiermee was ik van plan mijn nog openstaande boete te betalen."





De man is met zeven correctionele veroordelingen geen onbekende voor het gerecht. Alleen speelde het feit dat hij nog nooit eerder was veroordeeld voor drugsfeiten in zijn voordeel. Bovendien leverde het telefonie-onderzoek niet veel op. Het parket vorderde een jaar cel effectief en een geldboete van 8.000 euro. "Stom toch meneer", richtte rechter Suzy Vanhoonacker zich naar beklaagde. "Voor driehonderd euro winst maak je nu een schuldenberg van duizenden euro's." Beklaagde zelf betwistte niets , zijn raadsvrouw vroeg wel niet om in te gaan op de eis van het parket om de dertiger achter de tralies te zetten. "Daar is niemand mee gebaat", klonk het. "Hij beseft dat het stom was om drugs te verkopen en daarmee een geldboete af te willen betalen."





Er werd een voor een werkstraf gepleit. (TVDZM)