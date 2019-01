Dertiger belaagde naast ex ook zijn stiefdochter: “De berichten die u stuurde zijn beschamend.” Tim Van der Zeypen

23 januari 2019

15u15 0 Mechelen De 37-jarige Abdeslam B. uit Vorst riskeert een celstraf van twee jaar effectief voor feiten van belaging en het uiten van bedreigingen. De dertiger viseerde niet enkel zijn ex-vriendin maar ook zijn voormalige stiefdochter. “Het twaalfjarige meisje kreeg sms’en waarin beklaagde vertelde dat hij haar ging verkrachten”, luidde het in de vordering van het parket.

Het was de vader van het meisje dat in oktober 2018 naar de politie stapte. Die onderschepte toen verschillende berichten. Deze waren afkomstig van de dertiger en waren volgens rechter Suzy Vanhoonacker niet enkel beschamend maar toonden ook bijzonder weinig respect. “Uit deze berichten maak ik op dat u hen behandelde als stront”, zei de rechter.

Openbaar aanklaagster Nele Poelmans voegde toe: “Meneer stuurde sms’en waarin hij vertelde dat hij de tiener zou verkrachten en noemde haar verder nog hoer. Nog in die sms’en bedreigde hij niet enkel het meisje maar ook zijn ex-vriendin. Zo zou hij met benzine naar hun woning trekken en deze in brand steken.”

Na de klacht van de vader, startte de politie een onderzoek op. Uit buurtonderzoek bleek dat hij ook regelmatig zijn ex-vriendin opzocht in haar appartement. Wekelijks was er volgens de buren ruzie. “Bovendien sliep hij ook in de gang van het appartementsgebouw en deed hij er af en toe zijn behoeftes”, aldus de Mechelse aanklaagster. “Meneer werd opgepakt, werd vrijgelaten onder voorwaarden maar belde niet veel later maar liefst 342 keer op haar telefoon. Hierop werd hij meteen terug opgepakt.”

Oorspronkelijk werden de feiten betwist maar op zitting werd alles toegegeven. “Mijn cliënt heeft schuldinzicht en weet dat intussen dat hij fout is geweest”, zei meester Cédric Monheim. Hij kaderde de feiten en legde de situatie uit: “Min cliënt was gefrustreerd. Het was een aanslepende en conflictueuze relatie.” Het parket eiste een celstraf van twee jaar effectief een geldboete van 800 euro. De verdediging vroeg een straf met uitstel gekoppeld aan voorwaarden.

Vonnis op 20 februari 2019.