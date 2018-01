Dertig maanden gevorderd voor afpersing 02u32 0 Mechelen Boulayoun A. riskeert een celstraf van dertig maanden effectief voor de afpersing van een jongeman. Hij bond het slachtoffer vast met touwen aan een stoel in de woning van zijn kompaan Danny D.S. Die riskeert tien maanden, omdat hij geen hulp zou geboden hebben.

De feiten vonden in de zomer van 2016 plaats. Het slachtoffer verklaarde dat hij met geweld werd ontvoerd naar Lede en dat hij daar vastgebonden werd en urenlang slagen kreeg. Hij kon pas 's avonds laat ontsnappen nadat hij opnieuw werd afgezet in Mechelen om aan 6.000 euro te geraken. De aanleiding voor de feiten: de aankoop door het slachtoffer van de auto van D.S. De nummerplaten van D.S. zouden na de verkoop nog vier dagen op het voertuig hebben gestaan. In die periode veroorzaakte het slachtoffer een verkeersongeval en liep hij bovendien verschillende proces-verbalen op die dus op naam van D.S. kwamen. Het parket kon geen sporen terugvinden waaruit bleek dat hij met geweld werd meegenomen, maar stelde wel verwondingen vast aan de handen waaruit bleek dat hij wel degelijk was vastgebonden. Hoofdverdachte A. ontkende alles, zijn raadsman twijfelde aan het verhaal. "Hoe kan iemand zoals mijn cliënt een duidelijk struisere persoon vastbinden op een stoel?", aldus meester John Maes. "Wij vragen de vrijspraak."





Tweede beklaagde vroeg eveneens de vrijspraak. Vonnis op 8 februari. (TVDZM)