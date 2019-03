Dertig maanden cel voor winkeldief met zwaar alcoholprobleem TVDZM

18 maart 2019

13u05 0 Mechelen De rechter in Mechelen heeft Mohammed A. (55) uit Mechelen veroordeeld tot een celstraf van dertig maanden effectief. De vijftiger stond terecht voor vijf winkeldiefstallen. “Gelet op uw zware alcoholverslaving bent u meer gebaat met een effectieve opsluiting dan een straf met voorwaarden”, oordeelde de rechter.

De vijftiger moest zich vorige maand verantwoorden voor vijf winkeldiefstallen. Hij ging er telkens vandoor met alcoholische dranken. Zo ging hij er onder meer vandoor met flessen champagne, whisky of andere sterke drank. Een keer toonde hij zelfs een mes aan de kassierster toen hij zijn rugzak moest openen. De vijftiger zit momenteel in de gevangenis. Hij werd in oktober 2018 op heterdaad betrapt bij zijn laatste winkeldiefstal in Mechelen. Hij werd toen ingerekend door een politie-inspecteur in burger. “Alleen verliep dat niet zonder slag of stoot”, zei de openbaar aanklager destijds. “De inspecteur alsook haar zoon, raakten daarbij zelfs lichtgewond.”

De diefstallen pleegde hij omwille van zijn alcoholprobleem. De verdediging van beklaagde ging die problematiek niet uit de weg. Er werd geen laatste kans gevraagd maar de raadsman riep wel om hulp. “Meneer moet echt geholpen worden voor zijn alcoholprobleem. Hij heeft op dit moment al leverschade. Wij vragen een residentiële begeleiding”, klonk het bij de raadsman van A. Onder meer omdat de beklaagde bij vorige veroordelingen wel een kans kreeg om zich aan voorwaarden te houden maar er zich weinig van aantrok, werd de vijftiger vanochtend tot een effectieve celstraf veroordeeld.