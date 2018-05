Dertien gezinnen delen interieur met Kunstvestdagen 25 mei 2018

03u04 0 Mechelen Dertien gezinnen van de Keldermansvest maken zich op voor de Kunstvestdagen. Dit en volgend weekend zullen kunstenaars in hun woonkamer exposeren, maar ook op straat valt er heel wat te beleven.

De Kunstvestdagen zijn intussen een gekende traditie. Ze werden in 2002 een eerste keer georganiseerd door Dirk Gooris. Sindsdien wordt het evenement om de twee jaar herhaald. Het doel: kunst aanbieden op een zeer laagdrempelige manier, in de woonkamer, de keuken of de inkomhal. "Het concept blijft behouden. Dit jaar doen dertien gezinnen mee", zegt voorzitter Kristoff Meersman van de vzw Kunstvestdagen. Ook dit jaar is er een mix van bekende en minder gekende kunstenaars. Zo biedt het evenement gevestigde kunstenaars als Narcisse Tordoir een podium, maar evengoed jong talent van 19 jaar. De Kunstvestdagen kregen voor deze editie geen subsidie van de stad. Toch kunnen ze een mooie affiche voorleggen. Nu zondag komen beiaardiers op de Keldermansvest de mobiele beiaard bespelen. Om 2 juni komt streetartkunstenaar Andrej Babenko werk maken op de muziek van Mauro Pawlowski, een dag later besluit Tom Kestens het kunstevenement met een optreden. De Kunstvestdagen vinden telkens van 14 tot 18 uur plaats. Het volledige programma van het gratis evenement vind je op www.kunstvestdagen.be. (WVK)