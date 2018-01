Derde vestiging bakkerij Badr maakt van Hoogstraat 'broodboulevard' 19 januari 2018

02u54 0 Mechelen Vandaag opent het Mechelse Badr een derde winkel, nota bene in de Hoogstraat waar al vier bakkers gevestigd zijn. "Wij brengen iets dat daar nog niet te vinden is", beloven de vijf broers, wier vader 65 jaar geleden met een bakkerij begonnen is.

Het was gisteren een drukte van jewelste in het pand. Waar voorheen bruidskledij werd verkocht, werd alles in gereedheid gebracht om daar vanaf vandaag lekkernijen aan de man te brengen. Het wordt naast winkels in de Oude Liersebaan en de Frederik De Merodestraat de derde vestiging van Badr. Het maakt met ook Les Tartes de Françoise, Anouar, Het Broodhoekje en Non-Stop een broodboulevard van de Hoogstraat. De straat profileert zich dan wel als een voedingsstraat, maar is dat niet te veel van het goede? "Het product dat wij verkopen, is daar nog niet te vinden", zegt Youssef Ahadouch (48), een van de vijf broers (van in totaal zeven, red.) die Badr runnen. De bakker verkoopt Spaans, Italiaans, Marokkaans en Belgisch brood en Marokkaanse en Belgische koekjes en gebak. Klanten kunnen er ook ter plaatse iets nuttigen of de krant lezen. "Zaterdag vindt de officiële opening plaats en verrassen we bezoekers met een gratis ontbijt of lunch", geeft Youssef nog mee.





65 jaar

Badr heeft een lange traditie. Vader Badr stapte in de bakkerijwereld 65 jaar geleden, in Brussel. In 1998 verhuisde Badr naar Mechelen. (WVK)