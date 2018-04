Derde olifantje in vier maanden PLANCKENDAEL VERWELKOMT SPEELKAMERAADJE VOOR SUKI EN TUN KAI WANNES VANSINA

12 april 2018

02u29 0 Mechelen Planckendael realiseert een unicum. De zoo in Muizen heeft sinds gisteren drie baby-olifantjes lopen. In de nacht van dinsdag op woensdag beviel Phyo Phyo na een dracht van 641 dagen van een speelkameraadje voor Suki en Tun Kai. "Drie op een rij, veel gelukkiger kan een mens niet worden", lacht coördinator Ben Van Dyck.

Maandag kregen de olifantenverzorgers in de mot dat er iets te gebeuren stond. "We zijn intussen specialisten geworden: we zien zeer goed wanneer het zover is", zegt Van Dyck. Maandagnacht werd de zandstal van thuis uit in de gaten gehouden, dinsdag ter plaatse. "Om 1 uur leek het zover. We hebben iedereen opgebeld, om 3.23 uur werd de baby geboren." Alle verzorgers wilden er kost wat kost bijzijn. "Zo'n geboorte wordt geen routine, het blijft telkens weer speciaal." Dat vond blijkbaar ook het publiek, dat gisteren in grote drommen de nieuwkomer kwam bewonderen. Het baby-olifantje was dan ook meteen te zien en mocht zelfs even buiten. De bevalling was dan ook voorspoedig en vlot verlopen, zonder complicaties.





De ervaring van Phyo Phyo speelde daarbij een belangrijke rol. Ze zette eerder al vijf kleine 'slurfjes' - waaronder Kai Mook - op de wereld. Het kleintje stond binnen een kwartier op zijn pootjes. Zijn nichtjes, kerstbaby Suki en Kai-Mook-dochter Tun-Kai, blijken bijzonder nieuwsgierig en betasten met hun slurfje onderzoekend hun nieuwe speelkameraadje. Qiyo - intussen bijna drie jaar oud - gedraagt zich als een voorbeeldige tante. "Hij lijkt wat donkerder van vel en dat het een jongen is, kan je goed zien hangen", lacht Van Dyck.





De knaap krijgt, net als alle dieren geboren in 2018, een naam beginnend met een T. De papa is overigens opnieuw Chang, de imposante stier die intussen naar Kopenhagen verhuisde om daar voor nageslacht te zorgen.





Tempel

Of het met al dat grut niet drummen wordt in het olifantenverblijf? "De tempel is erop berekend. Bovendien is het nu even gedaan met kleine olifantjes. Alle koeien die konden en mochten drachtig worden, hebben een jong lopen", weet van Dyck. In tegenstelling tot Qiyo, Suki en Tun Kai zal T. op termijn Planckendael overigens moeten verlaten. "Het hangt wat af van zijn gedrag, maar dat zal pas over een jaar of vier of vijf zijn." De bezoekers krijgen dus ruimschoots de tijd om de 'kribbe' kleine olifantjes te zien dollen. Hoewel, klein? Ze groeien als kool. "En zo hoort het ook. Suki en Tun Kai wegen al rond de 200 kilo."





Planckendael speelt een actieve rol in het internationale kweekprogramma voor de bedreigde Aziatische olifant. Sinds de geboorte van Kai-Mook ondersteunt moedermaatschappij KMDA de aanleg van wandelstroken in Zuid-India.