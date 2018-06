Den Stillen Genieter maakt comeback 08 juni 2018

03u01 0

"Ik ben terug thuis." Na drie jaar afwezigheid keert biercafé Den Stillen Genieter terug van weggeweest. Afgelopen weekend organiseerde uitbater Gerard Walschaerts (61) de opening. De Korenmarkt stond vol. "Ik heb dat ook horen zeggen ja, maar ik ben niet van achter mijn toog weggeraakt. Ik ben blij dat ze mij nog niet vergeten zijn", lacht de cafébaas. Vanaf vandaag is de trein echt vertrokken en is Den Stillen Genieter dagelijks (op maandag en dinsdag na) geopend. "Het concept blijft hetzelfde. Bezoekers kunnen hier terecht voor een snelle hap en uiteraard voor Belgisch bier. Ik heb een 300-tal bieren in huis. Minder dan vroeger - toen had ik er 750 - maar nog altijd de meeste van Mechelen. En met vijftien tapkranen is de barman alvast goed voorzien." (WVK)