Den IJzer maakt comeback. “Dit moet een volkscafé blijven.” Wannes Vansina

13 februari 2019

13u03 0 Mechelen Den IJzer maakt een comeback. Serge Van Cauwenbergh (40) en zijn vriendin Evi Cambré heropenden zaterdag het bekende volkscafé op de Mechelse Grote Markt. “Als kind kwam ik hier al”, vertelt de cafébaas, die van zijn hobby zijn beroep maakt.

In de zomer maakte Den IJzer plaats voor Chef Tut, maar dat eetcafé was slechts een kort leven beschoren. Serge Van Cauwenbergh nam vervolgens zijn intrek en gaf het café prompt zijn oude naam en invulling terug. “Den IJzer is al 35 jaar een volkscafé en dat moet zo blijven”, zegt hij.

De man volgde hotelschool en werkte tot zijn 30ste in restaurants, tot hij voor de job van vrachtwagenchauffeur koos. Op die job was hij uitgekeken. “Ik was al langer op zoek naar een pand. Toen Den IJzer vrijkwam, heb ik niet getwijfeld.”

Hij kent de zaak van binnen en van buiten. Hij kwam er als kind al en was ook later vaak te gast in het volkscafé. “Het is de sfeer van vroeger die ik in de mate van het mogelijke wil terugbrengen. De meeste klanten kennen mij, van op café. Ik maak in zekere zin van mijn hobby mijn beroep en hoop dit tot mijn pensioen te kunnen doen.”

Het koppel woont ook boven Den IJzer. “’s Ochtends worden we om 6 uur gewerkt door de leveranciers, maar het uitzicht maakt veel goed.”

Tijdens de week is Den IJzer geopend vanaf 8 uur, op zaterdagen omwille van de markt nog een uur vroeger. Op zondag gaan de deuren om 12 uur open, op maandag is het café gesloten.