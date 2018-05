Den Boerenbuiten zet lokale landbouw in de kijker 12 mei 2018

De Mechelse Hoogstraat ligt heel even niet meer in de stad, maar twee dagen lang op 'Den Boerenbuiten'. Het project bundelt twee dagen lang - gisteren en vandaag - gepassioneerde boeren, tuinders en ambachtslieden uit de regio Mechelen.





"Iedereen heeft de mond vol van kraakverse producten en een korte keten tussen producent en consument. Maar vele Mechelaars weten helemaal niet dat zoveel boeren en tuinders vlakbij allerlei lekkers produceren.Met 'Den Boerenbuiten' zetten we hun producten in de kijker. Zij krijgen zo ook een hogere, vaak eerlijkere prijs door de rechtstreekse verkoop", zeggen schepen van Economie Katleen Den Roover en schepen van Landbouw Greet Geypen.





"De boeren en tuinders palmen ook zaterdag (vandaag, red.) nog de Ganzendries, de Hoogstraat en de Korenmarkt in, met een boerenmarkt, een boerenborrel, verschillende workshops en heerlijke boerenkost. De Ganzendries wordt een kinderplein waar de kleintjes kunnen kennismaken met boerderijdieren, racen met een minitractor en zich laten grimeren tot hun favoriete dier. Afsluiten doen we in de Hangar op de Korenmarkt. Daar wordt eerst een volksdiner voor 200 mensen georganiseerd, gevolgd door een geweldig Boerenbal."





Het volledige programma vind je op www.mechelen.be/denboerenbuiten





