Deliveroo-koeriers rijden liefst voor Frituur Rombout Wannes Vansina

09 november 2018

14u21 1 Mechelen De koeriers van Deliveroo in Mechelen hebben hun eerste ‘Riders Awards’ uitgereikt. Daarmee bekronen ze hun favoriete restaurants. De keuze viel op Frituur Rombout.

Deliveroo werkt al meer dan drie jaar elke dag samen met duizenden fietskoeriers en restaurants om maaltijden tot bij de klant te brengen.

“Wanneer de samenwerking tussen deze twee essentiële actoren goed verloopt, is de tevredenheid nog groter. Het is dan ook vanuit deze stelling dat het idee ontstaan is om in elke stad waar het platform actief is, de koeriers te bevragen over hun favoriete restaurants”, luidt het bij Deliveroo. Vooral een vriendelijk onthaal, een babbel en iets om te drinken of kleins om te eten kunnen de koeriers waarderen. In Mechelen rijden ze het liefst voor Rombout. Het frituur kreeg 17% van de stemmen. Eigenaar Wang Lichen is uiteraard tevreden.

“Deliveroo heeft er echt toe bijgedragen om onze vestiging naar een hoger niveau te tillen; sommige klanten die onze gerechten nog nooit hadden geproefd, zijn vaste klanten geworden. Elke bezorger die ons bedrijf binnenkomt, is als een klant en we weten ook dat als hij tevreden is, hij dit beeld aan de klant zal geven wanneer hij onze bereidingen levert.” Beastie Burgers eindigde tweede, Basic Italian derde.