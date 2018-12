Delhaize werkt voortaan met slagbomen: “Om parkeerplaats te garanderen”

09 december 2018

Supermarkt Delhaize heeft een slagboom geplaatst op zijn parking langs de Oscar Van Kesbeeckstraat. “Om zo parkeerplaats te voorzien voor onze klanten”, luidt het. “Bij het afrekenen kan je een jeton vragen aan de kassa om nadien de parking opnieuw te verlaten.” De parking is overigens enkel te bereiken via de Oscar Van Kesbeeckstraat. “Uitrijden gaat enkel nog maar via de Elektriciteitstraat”, klinkt het nog.