Deejay lanceert nieuw afterwork concept Achterwerk Wannes Vansina

11 december 2018

11u54 5 Mechelen De Hombeekse deejay Nico Nobels (27) lanceert op 10 januari een nieuw afterwork concept voor Mechelen: Achterwerk. Hij hoopt er een maandelijks terugkerend evenement in De Loods van te maken.

Achterwerk moet volgens Nico en medeorganisator Niki De Prycker hét evenement bij uitstek worden waar mensen samenkomen om te netwerken en te ontspannen met een hapje, drankje en aanstekelijke muziek. “In de zomer heb je evenementen als Aper’eau, maar de rest van het jaar heb je niet veel. De vernieuwing van De Loods en het ganse Transit M is een opportuniteit om met iets nieuws te beginnen”, zegt Nobels. Resident deejays zijn C-Man, DJ Koen en Nico Nobels zelf. “De muziekformule is simpel: the best of now & then! Ze spelen enkel de beste dansplaten: Ed Sheeran, Netsky, Fiocco, Barry White en veel meer. Alle hits komen aan bod. Bovendien nodigen wij elke maand minstens een nationale guest deejay uit. Tijdens de opening komen Dorothee Vegas & Like Maarten, bekend van op de nationale radio, een set spelen.” De deuren openen om 18 uur, tot 20.30 uur kunnen de bezoekers genieten van een gratis streetfood buffet, met onder meer chicken sandwich, tortilla’s, haute dogs, veggie food. Een standaardticket voor Achterwerk kost 12 euro, 10 voor groepen vanaf tien personen. Reserveren via www.achterwerk.be is aangeraden. Voor groepen en jarigen zijn er speciale groepstickets. Het zal van het succes van de eerste twee edities afhangen of Achterwerk een maandelijks weerkerend evenement wordt.

https://www.facebook.com/events/1967330603362015/