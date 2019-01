Deejay annuleert Achterwerk wegens gebrek aan interesse Wannes Vansina

09 januari 2019

Morgenavond zou de eerste editie van het nieuwe concept Achterwerk plaatsvinden in De Loods, maar dat gaat niet door. Organisator Nico Nobels zag zich genoodzaakt het ‘afterwork event’ te annuleren omdat in voorverkoop maar 200 tickets over de toonbank gingen, terwijl het dubbele nodig was om uit de kosten te komen. “Kort na onze aankondiging eind november hebben enkele concullega’s zoals de Moose Bar, Mirage Winterbar en Aper’eau Mechelen hun evenementen na ons gelanceerd. Het is fijn om te zien dat het momenteel druk is in onze mooie stad, maar de keuze tussen gratis en betalende evenementen is een strijd die we helaas verloren hebben. Dit is geen verwijt, maar een feit”, aldus de organisator. Al werd de wintereditie van Aper’eau intussen ook geannuleerd. De organisatoren beloven sterker te zullen terugkomen met een ander evenement.