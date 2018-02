Dealer moet 200 uur werken 23 februari 2018

Een dertiger uit Mechelen is veroordeeld tot een werkstraf van 200 uur voor het dealen van cannabis en cocaïne. Bij een controle vonden agenten kleine hoeveelheden van de drugs in zijn wagen. Bovendien bleek hij 2 gsm's op zak te hebben. Bij een huiszoeking werden er nogmaals 2 gevonden. Na uitlezing van de gsm's werd duidelijk dat hij al maanden dealde in Vilvoorde en omstreken. Gevraagd naar het waarom van zijn illegale activiteiten had hij een opvallend antwoord in petto. "Ik kampte met een burn-out nadat mijn vriendin was weggegaan en mijn hond overleden was. Dat vulde ik op met uitgaan en drugs gebruiken. Zo ben ik erin gerold", klonk het tegen de rechter. De man werkte voor een drugsbende die al even in het Vilvoordse actief is. (WHW)