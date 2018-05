De Zomer is van Mechelen... én van Leest, Battel en Muizen VIJFDE EDITIE BEPERKT ZICH NIET LANGER TOT BINNENSTAD WANNES VANSINA

19 mei 2018

02u47 0 Mechelen De Zomer is van Mechelen beperkt zich niet langer tot de binnenstad. Met een voorstelling van Circus Ronaldo doet de vijfde editie ook Leest, Battel en Muizen aan. Andere blikvangers van de Mechelse festivalzomer: een avondje voetbal op Parkpop, een volledig vernieuwde nationale feestdag en drie dagen Dijlefeesten.

De Zomer is van Mechelen speelt zich traditioneel volledig in de binnenstad af, op Ottertrotter na. "Het is al langer de ambitie om iets straf te doen in de wijken en dorpen. Met Circus Ronaldo lukt dat voor het eerst ook", lichtte voorzitter van mmMechelen Feest Kristof Calvo (Groen) vrijdag toe bij de voorstelling van De Zomer is van Mechelen. Het circus slaat de tenten op in Leest (5-8 juli), Battel (12-15 juli) en Muizen (19-22 juli) om de Mechelse tournee te beëindigen tijdens Maanrock in de binnenstad (23-26 augustus). Het wordt niet het Circus Ronaldo zoals de Mechelaars dat van de afgelopen jaren kennen. "Zes jonge spelers, van wie twee nog maar net afgestudeerd aan de circusschool, brengen Swing, een warme open voorstelling die bij de zomer past", legt Danny Ronaldo uit.





Ottertrotterfestival

Trekker is niet hijzelf, maar zijn oudste zoon Nanosh. "Ze keren terug naar de roots en reizen van dorp naar dorp. Het doet ons plezier dat ze ook Muizen aandoen, de plek waar het voor Ronaldo allemaal begon." Starten doet de Zomer is van Mechelen niet met circus, wel met wereldmuziek tijdens het tweedaagse Ottertrotterfestival op 23 en 24 juni. "Op zaterdag kunnen bezoekers na de overwinning van de Rode Duivels tegen Tunesië er komen vieren, op zondag is Ottertrotter een hele dag", licht Calvo toe. Het WK verovert overigens ook een plaats in de programmatie. Geen artiest op de eerste avond van Parkpop (28 juni), wel een groot scherm voor de wedstrijd van de nationale elf tegen Engeland. mmMechelen gaf gisteren ook nieuwe namen vrij voor de donderdagavondlijke festivalavonden in de Kruidtuin: Buurman (5 juli), Cookies And Cream (12 juli), Minneapolis (26 juli), Pardon Service (9 augustus) en Jo Vally (16 augustus). Nog een nieuwigheid: de viering van de nationale feestdag wordt in een nieuw kleedje gestopt. De ganse dag kunnen bezoekers terecht op een Belgunique Makers Markt (van lokaal gebrouwen bier over keramiek tot juwelen) in aanloop naar een Belpop Bonanza Sessie met Jan Delvaux en dj Bonny Ewing en gasten André Brasseur en Jess & James 's avonds.





Goede doelen

Ook nieuws in verband met de Dijlefeesten: het festival zal deze zomer drie dagen duren (27-29 juli), met optredens op het Cultuurplein en een afterparty in het Cultuurcentrum. De Zomer is van Mechelen zamelt voor het tweede jaar op rij met de drankverkoop geld in voor vijf goede doelen. Peter van de actie Bert Gabriëls maakte de namen bekend: kortverblijf voor personen met een beperking Willekom, scoutsgroep P.G. Frassati, voedselpakketbedelers Sint-Vincentius, ontwikkelingsproject SISP en ecologische burgerbeweging Klimaan.