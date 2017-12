De Sutter vestigt padelclub in Huyghebaert 4 MOGELIJK ZES VELDEN 4 VOETBALLER WIL OPENEN IN VOORJAAR WANNES VANSINA

02u28 0 Repro Wannes Vansina Een beeld uit een filmpje dat de nieuwe locatie toont. Mechelen Het einde van de Mechelse pop-up evenementensite op Comet betekent niet het einde van padelclub Arenal. De club van profvoetballer Tom De Sutter en zijn zakenpartner Mattias Van Holm verhuist. Niet naar een of andere sportveld of -hal, wel naar het voormalige Huyghebaert in Mechelen-Zuid.

Arenal opende op 25 juni 2016 de deuren. Nadat hij eerder een club opende in Brugge, wilde De Sutter ook de Maneblussers leren padel spelen, een sport die het midden houdt tussen tennis en squash. Op 9 december nam Arenal afscheid van Comet en de velden zijn intussen weg, maar lang zullen de liefhebbers hun alsmaar populairdere sport niet moeten missen. Aan de hand van een leuk filmpje liet de club vrijdag weten dat ze verhuist naar de gebouwen van de voormalige groothandel Huyghebaert. De formaliteiten zijn rond, maar een openingsdatum is er nog niet.





Afsluiting

"We zijn nog volop aan het bekijken hoe we de hal zullen invullen. De nieuwe locatie is een stuk groter. Mogelijk kunnen er zes velden komen. We moeten de ruimte een beetje mooi maken. Ook moet er een afsluiting komen tussen onze en de andere hallen", zegt De Sutter, die in het voorjaar hoopt te kunnen openen. "Het is een mooie locatie. Ik ben ervan overtuigd dat we er heel veel volk gaan trekken, zeker ook omdat er altijd gespeeld kan worden omdat het volledig overdekt is."





Dat Arenal in Mechelen blijft, is te danken aan het succes van het afgelopen anderhalf jaar. "Het is een succes geweest. We hebben de Mechelaars padel leren kennen." Of de club voortaan met een abonnementensysteem zal werken, daar is ze nog niet uit. "Van zodra we meer informatie hebben over onder meer een openingsdatum, zullen we dat meteen communiceren", belooft De Sutter nog. Op de hoogte blijven kan op de Facebookpagina van Arenal Padelclub Mechelen.





Uilmolenweg

Sportschepen Walter Schroons (CD&V) is tevreden met de verhuis. "We hadden zelf gedacht aan de Uilmolenweg, maar de ontwikkeling duurde te lang, wat dodelijk had geweest voor de club." Voedingsgroothandel Huygebaert, bekend van de Primo-winkels, legde in oktober 2014 de boeken neer na een geschiedenis van meer dan 130 jaar. Sinds deze zomer werkt de nieuwe eigenaar, vastgoedvennootschap Bremhoven, aan een nieuwe invulling. Toen klonk het dat er plaats was voor een vijftal semilogistieke bedrijven, een vijftig starters en voor buurtgerichte activiteiten als een fitnesszaak en een supermarkt.