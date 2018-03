De Spreeuwen geeft 13.000 euro aan kinderen in Oeganda 15 maart 2018

Elk jaar zamelen de leerlingen van GO! basisschool De Spreeuwen geld in voor Oeganda. Jaarlijks gaat het over duizenden euro's. "De inzameling gebeurt tijdens een solidariteitsweek. Dit jaar bedraagt het bedrag 13.000 euro. We schenken het aan drie projecten in Oeganda: de bouw van een basisschool voor weeskinderen, leesboekjes voor doofstomme kinderen en een cultuurproject voor kinderen in sloppenwijken", zegt Tom Resseler, directeur van basisschool De Spreeuwen. Yves Baes, die het weeshuis M'Lisada in Oeganda vertegenwoordigt, kwam naar de school en toonde de leerlingen een filmpje van hun projecten in Oeganda.





(AVH)