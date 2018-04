De Schijf houdt pop-up- tweedehandsmarkt 04 april 2018

02u42 0

In wijk- en dienstencentrum De Schijf in Mechelen-Noord vindt van 5 tot en met 8 april een tweede pop-uptweedehandsmarkt plaats. Doel is niet alleen goedkope spulletjes aan de man te brengen, maar ook de sociale cohesie en dus de leefbaarheid in de wijk te verbeteren. "Zo leggen we de nadruk laagdrempelig op het gemeenschappelijk belang, engagement en een sociale mix", zegt schepen van Wijk- en Dorpszaken Katleen Den Roover (N-VA). Het organiserende team is nog op zoek naar extra tweedehandskleding, - accessoires, -juwelen, -handtassen, -speelgoed. Zich melden kan via els.vanlangenhove@mechelen.be. Nieuw voor deze editie is een modeshow op donderdag 5 april om 14.30 uur. Wie zelf mee op de rode loper wil komen lopen, is welkom. (WVK)