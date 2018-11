De Peoene speelt theaterklassieker Wannes Vansina

In De Peoene gaat vrijdag het tweede stuk van het seizoen in première. Het Mechelse gezelschap koos voor een theaterklassieker: ‘Het huis van Bernarda Alba’ van de Spaanse auteur Frederico Garcia Lorca. De voorstelling vertelt het verhaal van acht zussen die door hun autoritaire moeder gedwongen worden tot acht jaar rouw in totaal isolement. “Wanneer de knapste gast van het dorp in beeld komt, is het hek van de dam en eisen de onderdrukte verlangens hun tol…”, aldus De Peoene. De voorstelling wordt gespeeld tot en met 15 december in het theater in de Lange Schipstraat. Meer info en reserveringen: tel. 0468 200 135 en www.peoene.be.