De Peoene reist wereld rond in 80 dagen

29 januari 2019

Op 8 februari gaat een nieuwe voorstelling van het Mechelse Theater De Peoene in première: ‘De reis rond de wereld in 80 dagen’ van Sébastien Azzopardi en Sacha Danino, naar het boek van Jules Verne. De voorstelling vertelt het verhaal van Phileas Fogg, die voor een gigantisch bedrag wedt dat hij de wereld kan rondreizen in precies tachtig dagen. Het aantal decors is niet te tellen: de actie speelt zich af in Engeland, Egypte, India, China, Japan en de VS en op zowat alle wereldzeeën. De 34 rollen worden vertolkt door vijf acteurs. Herman Boets stond in voor de vertaling en de regie. Info en reservatie: 0468/200.135 en www.peoene.be.