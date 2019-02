De Pekton viert eerste verjaardag met muziekquiz en optredens Antoon Verbeeck

17 februari 2019

19u07 0 Mechelen Café De Pekton heeft dit weekend zijn eerste verjaardag gevierd onder het bewind van cafébazen Arno Bogaerts en Demi Verbeeck.

Het feestweekend was gevuld met tal van optredens en zondag stond een muziekquiz op het programma. “Het is dit weekend al hectisch geweest, maar ook wel leuk”, lacht Arno. “We mogen tevreden terugblikken op ons eerste jaar. Het klantenbestand is aan het stijgen en beetje bij beetje komen we dichter tot bij ons doel: hét muziekcafé in Mechelen worden, toch wat het stevigere genre betreft. Sowieso gaan we van dit verjaardagsweekend een jaarlijkse traditie maken. Aangezien de quiz volzet en dus een succes was, krijgt deze ook een vervolg.”