De Pekton is één jaar en bouwt een feestje Antoon Verbeeck

15 februari 2019

Café De Pekton in de Van Beethovenstraat viert dit weekend zijn eenjarig bestaan. Vanavond vinden er in het café optredens plaats van Gert Kleinpunk en Sonic Bastardz. Op zaterdag is er een 90's rockfeestje met DJ’s AriKire en Jay Book. Zondagnamiddag kan je jouw muziekkennis testen tijdens een quiz en vindt er een akoestisch optreden plaats van Double D. “Op 10 februari 2018 opende De Pekton opnieuw zijn deuren. Demi, Arno en de Pekton-crew maakten er het afgelopen jaar dé rock en livemuziekkroeg van Mechelen van. Ons 1-jarig bestaan zal gevierd worden zoals jullie dat van ons gewoon zijn: luid en stevig”, beloven de cafébazen.