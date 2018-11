De Parel is een dag een groot circus Wannes Vansina

23 november 2018

Elke andere dag van het jaar is De Parel in Mechelen een basisschool, maar vandaag is dat anders. Leerlingen en af en toe leekrechten durven al eens de clown uithangen, maar vandaag was echt de ganse school een groot circus. In een grote tent nabij de Huyghebaertsite toonden de kinderen deze namiddag wat ze de afgelopen weken geleerd hadden van de mensen van Circus Picolini. Heel wat, zo bleek. De jongste kinderen brachten dansjes, de iets oudere gingen aan het jongleren of bordjes draaien of toonden bloedstollende acrobatieacts. De bijzondere show wordt ook vanavond om 18 uur nog opgevoerd. Ook morgen zaterdag vinden in het kader van het originele schoolfeest voorstellingen plaats, om 11 en om 15 uur. Dat wordt wennen maandag: opnieuw een school zonder circus.