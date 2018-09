De Nekker verwelkomt 69.658 bezoekers tijdens topzomer 07 september 2018

Provinciaal recreatie- en sportcentrum De Nekker in Mechelen heeft er een topzomer opzitten. Het verwelkomde meer dan 69.658 betalende bezoekers, meer dan een verdubbeling van het bezoekersaantal van vorig jaar. Vooral juli was een topmaand met meer dan 45.000 betalende bezoekers. "De hittegolf en zonnige periodes zorgden ervoor dat we een stijging in het bezoekersaantal van bijna 300% hebben kunnen noteren in De Nekker, dat zijn recordcijfers!", zegt gedeputeerde Jan De Haes, bevoegd voor Groen- en Recreatiedomeinen. Het warme weer had ook een keerzijde. "De warmte zorgde wel voor een daling bij het aantal bezoekers van de Nekkerpool en de binnenspeeltuin Nekki", aldus directeur Danny De Wit. (WVK)