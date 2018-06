De Nekker krijgt nieuwe sportverlichting 25 juni 2018

De provincie Antwerpen 308.162 euro in de plaatsing van vier nieuwe lichtmasten aan de atletiekpiste en het bijbehorende voetbalveld in De Nekker in Mechelen. "De vier oude lichtmasten, waarvan er reeds twee verwijderd zijn, moesten vervangen worden omwille van veiligheidsredenen", licht Jan De Haes, gedeputeerde bevoegd voor Recreatiedomeinen toe. "De nieuwe verlichting zal aanstaande herfst geplaatst worden. Tot dan zullen de overige twee lichtmasten blijven staan." Elke nieuwe mast zal worden uitgerust met hoog efficiënte led-armaturen (1471W/armatuur) opdat het voetbalplein met 200 lux zal verworden verlicht. Uitbreiding is mogelijk. Het provinciebestuur werkt ook aan een oplossing voor de afgekeurde atletiekpiste. In april werd een dossier voor renovatie ingediend bij Sport Vlaanderen. (WVK)