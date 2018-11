De Nekker doet mee aan ‘E-mailloze Vrijdag’ Wannes Vansina

30 november 2018

Wie vandaag een medewerker van De Nekker hoopt te bereiken, doet dat beter niet via e-mail. Het Provinciaal Sport- en Recreatiedomein De Nekker doet immers mee aan ‘E-mailloze vrijdag’. “Om even stil te staan bij die dagelijkse mails die we versturen en ontvangen”, zegt directeur Danny De Wit. “We hopen hiermee dat onze medewerkers eens een keer kunnen onthaasten en aandacht kunnen geven aan andere belangrijke taken naast het beantwoorden van mails. Het is een ideale dag om enkele grote feesten van dit weekend voor te bereiden, draaiboeken aan te passen en de opstart van 2019 voor te bereiden.” Wil je De Nekker vandaag toch bereiken dan kan je bellen naar het algemeen nummer 015/55.70.05. E-mailloze Vrijdag is al aan zijn elfde editie toe. Elk jaar doen er steeds meer en meer bedrijven en overheidsinstellingen mee.