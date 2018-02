De muzikant die als enige Bart Somers buis gaf MARCEL STERCKX WORDT 80 JAAR EN BLIKT TERUG OP LEVEN VOL MUZIEK WANNES VANSINA

16 februari 2018

02u33 0 Mechelen "Dankbaar en gelukkig. Zo mag je het wel samenvatten." Marcel Sterckx blikt vandaag naar aanleiding van zijn 80ste verjaardag aanstaande maandag terug op een leven vol muziek. Hij trad met zijn orkest op met de grootste artiesten en leefde half Mechelen noten lezen. "Tegenwoordig mag je vals zingen", verbaast hij zich.

Marcel heeft de muziekmicrobe te danken aan zijn vader. Die gaf hem op 5-jarige leeftijd een kleine accordeon. "Ik verbaas mij daar nog altijd over, want er was niemand in de familie die muziek speelde. Nu zijn de kinderen 10 en menen ze alles over het leven te weten, maar in die tijd vroegen we onze ouders niet waarom." Enkele jaren later ging het muzikale wonderkind naar het Conservatorium om op 14-jarige leeftijd de beker 'Koning Albert' te winnen tijdens de wedstrijd van 'De Volksmuziek van België', met stukken die hij later niet meer zou durven spelen. "Ik ben er gekomen dankzij goede leraren. Aanleg? Ik geloof daar niet echt in."





Zijn klassieke instrument was de altviool, maar een klassiek orkest boeide hem niet. "De lichte muziek - wat een lelijk woord - was meer mijn ding." Hij vormde een orkest en begeleidde er onder meer Rudi Schüricke, Udo Jürgens, Freddy Breck, Will Tura, Ronny Temmer en Louis Neefs mee. Lange tijd werd gerepeteerd in de garage in de toenmalige woonst in Hofstade. "De buren zetten dan de ramen open en de politie parkeerde de combi op de oprit, om te komen luisteren", lacht hij. Met de artiesten en muzikanten van vroeger heeft hij geen contact meer. "Dat is een rare wereld hoor. Ik stond bekend om mijn goede muzikanten en dan kwamen andere met centen af om die af te snoepen. Zo is Tura er eens van doorgegaan met mijn beste saxofonist en heeft Marc Dex er twee genomen. Dan moest ik er altijd weer bovenop komen."





"Vals zingen mag"

Hij ziet grote verschillen tussen de muziekwereldvroeger en nu. "Als ik artiesten soms op tv bezig zie... Ze kunnen hun eigen liedjes zelfs niet correct lippen. Ik geef toe dat een halve mens op tien dat maar zal zien. Ik ben te perfectionistisch op dat gebied, heb een absoluut gehoor. Wij werden als artiesten vroeger bij wijze van spreken in onzen blote op het podium gestuurd en moesten het maar doen. 'Je kan toch muziek lezen', luidde het. Ik ga niet beweren dat het in mijn tijd beter was en je hebt zeker nog steengoede muzikanten, maar ik heb de indruk dat sommigen nu meer kansen krijgen, ook als het niet goed is. Vals zingen mag."





Orgel

In 1992 stopte hij met zijn orkest en ging hij met Francis Verdoodt verder. Hij zou liefst 22 jaar samenwerken met de dichter. Aan musiceren komt hij nu niet vaak meer toe. Heel af en toe gaat hij eens mee met zoon Rudi en dan zingt hij nog wel een keertje 'Het dorp' van Wim Sonneveld voor "de oudere mensen". Elke eerste zondag van de maand bespeelt hij het orgel in de Colomakerk. "Voorwaarde was dat ik er mijn goesting mocht doen. Ik begeleid de liederen op mijn manier. Het oubollige moet eruit. Tijdens het ter communie gaan speel ik dingen als 'Hallelujah' van Cohen en Ennio Morricone."





Naast optredens gaf Sterckx bijna 40 jaar les aan het Conservatorium. Hij begrijpt de weerstand tegenover notenleer niet. "Dat heet tegenwoordig saai te zijn, maar dat was bij mij dan toch niet het geval. Zongen ze vals, dan speelde ik Beethoven. Dan zong de klas (zingt op de tonen van de vijfde symfonie): 't Is van den hond'."





Bekende leerlingen

Hij zou ook de enige geweest zijn die burgemeester Bart Somers ooit een buis gaf. "We gebruikten toen toevallig een boekje dat was uitgegeven in Frankrijk. Voor mij was een sol in het Frans of het Nederlands hetzelfde, maar van zijn vader mocht hij geen examen doen. Het was een politieke kwestie. Een geluk voor Bart: het jaar daarna waren de boekjes in het Nederlands."





Andere bekende leerlingen: Polle Pap, Erik Melaerts, Robert Groslot, René Walschaerts, Frank Vaganée.





Hij vindt het raar, plots een 8 te zien opduiken. Hij wil er niet te veel aan denken. Hij heeft er al te veel zien verdwijnen. "Mij hoor je niet klagen. Ik ben net geopereerd aan mijn meniscus, maar als het dat maar is. Ik ben dankbaar en gelukkig, met die twee woorden kan je het wel samenvatten."