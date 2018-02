De Kreuners eerste naam voor Maanrock 09 februari 2018

02u55 2 Mechelen mmMechelen Feest heeft de eerste naam bekend gemaakt voor het Maanrockfestival, dat dit jaar plaatsvindt van 24 tot en met 26 augustus. De Kreuners zullen op zondag aantreden als headliner op het hoofdpodium.

"Toen we hoorden van de comeback van De Kreuners zijn we meteen in actie geschoten. We zijn trots dat Maanrock één van de eerste zomerfestivals is waar ze op toezeggen na hun comeback. Maanrock en De Kreuners, dat werkt. Dat hebben we mogen merken bij hun eerdere passages", zegt Kristof Calvo, voorzitter mmMechelen Feest. De Kreuners speelden al in 2008 en 2010 op Maanrock. Het festival gaat overigens verder op de ingeslagen weg. Er komen niet alleen nieuwe plekken en pleinen bij, voor het eerst wil Maanrock ook comedy en film brengen. (WVK)