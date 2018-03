De Keeting opent nieuwe speelhoek 16 maart 2018

Armoedevereniging De Keeting in de Kroonstraat in Mechelen heeft woensdag met de nodige toeters en bellen een nieuwe speelhoek geopend. Deze moet kinderen van minder gegoede ouders toelaten om naar hartenlust te spelen. Schepen van Jeugd Greet Geypen (Open Vld) zorgde voor een financieel duwtje in de rug van 4.250 euro, geld onder meer afkomstig uit de verkoop van Rommy-knuffels.





"Na de financiële steun hebben we meer speelgoed voor alle leeftijden. Er werden ook grotere zaken zoals een pingpongtafel en een tafelvoetbal aangekocht", zegt Egon Mutsaerts, coördinator bij De Keeting. In de nieuwe speelhoek verder ook zitzakken, puzzels, blokken en een frigo die gebruikt wordt voor de kookactiviteiten van J@M. Een grote sticker van Rommy Rombouts - de stadsmascotte van Mechelen Kinderstad - fleurt het geheel op. Rommy-knuffels zijn nog altijd te koop in het het Huis van de Mechelaar, de dorpshuizen van Leest, Walem en Muizen en aan de UiT balie in Mechelen. (WVK)