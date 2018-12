De Herberg bezorgt minderbedeelden warme kerst Wannes Vansina

21 december 2018

12u24 0 Mechelen Drie protestantse evangelische gemeenschappen organiseren tussen kerst en nieuw ‘De Herberg’, op de Korenmarkt in Mechelen. Daar kunnen minderbedeelden in deze korte en kille dagen terecht voor een gratis maaltijd, maar ook — en vooral — voor “warmte en ontmoeting”.

Christengemeenschappen ’t Lichtpunt, De Rank en Davar Chaim nemen van 26 tot 30 december hun intrek in The Box, de horecazaak op de Korenmarkt waar startende ondernemers hun concept kunnen testen. “We openen elke dag om 16.30 uur met koffie, thee, chocolademelk en een lekker extraatje”, klinkt het. “En ook na de avondmaaltijd worden de bezoekers verwend.”

Maar De Herberg is meer dan alleen een gratis maaltijd. “In een warme, huiselijke setting willen we al wie nood heeft aan wat warmte en gezelligheid een aantal fijne avonden bezorgen”, zegt mede-organisator Jelle Rijkeboer. “Ontmoeting en warm contact staan voorop. Op het einde van de avond willen we vooral horen dat het gezellig was.”

Overgewaaid uit Nederland

Vorig jaar kende De Herberg al een eerste, kleinschaligere editie die drie dagen liep. Toen was dat nog in de Nekkerspoelstraat. Maar het concept komt oorspronkelijk uit Nederland. “Ik hoorde over een gelijkaardig initiatief in Breda”, vervolgt Jelle. “Ik vroeg me toen af waarom zoiets ook niet zou kunnen in mijn toenmalige woonplaats Hellevoetsluis. En toen ik twee jaar geleden naar België verhuisde, vroeg ik me af waarom dit niet in Mechelen zou kunnen.”

Het voorstel werd in Mechelen enthousiast onthaald en al snel was er een hele ploeg die de schouders mee onder De Herberg wilde zetten. “Het is een soort gat in de markt. Er wordt al wel wat gedaan voor deze doelgroep, maar niet in de avonduren en de kerstperiode.”

Het pand waar De Herberg in samenwerking met het Koraalhuis, De Keeting en De Lage Drempel georganiseerd wordt, staat gratis ter beschikking dankzij vzw Mest. “We staan open om kansen te creëren voor elk individu en elke groep”, aldus voorzitter Toon Diependaele. “Een project als De Herberg past perfect in ons opzet. Door het aanbieden van locaties via ons platform ‘De Proeftuin’ geven we niet alleen kansen aan startende ondernemers, maar ook aan verenigingen die mensen een duwtje in de rug willen geven.”

Steun van handelaars

Ook verschillende handelaars zegden hun steun toe. “De ondernemers van Seconddesk hebben een mooie schenking gedaan. Chili Beans & Beans zorgen voor maaltijden, maar ook koffie en thee. Chocolate-Square doneert chocolade en Kringwinkel Ecoso biedt ons kerstversiering en meubels aan. Voorts geeft de TovShop uit Boortmeerbeek aan alle bezoekers een persoonlijk geschenk.”

Aansluiten kan intussen helaas niet meer. De 35 plaatsen zijn elke dag ingenomen. Bij een positieve evaluatie komt er volgend jaar wel een nieuwe editie.