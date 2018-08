DE BORGHT tovert kapel om tot interieurzaak 31 augustus 2018

De concept store DE BORGHT, gelegen in een historisch pand in de Goswin De Stassartstraat, is uitgebreid met de 'Chapel Store De BORGHT'. De aangrenzende 19de-eeuwse Arme Klaren kapel gaat voortaan door het leven als een interieurruimte waar exclusieve stukken worden te koop aangeboden. "Door het succesverhaal van DE BORGHT werd de nood alsmaar groter om de winkelcapaciteit verder uit te bouwen", zegt zaakvoerster Hilde De Meyts. "Daarom stellen we onze kapel niet langer te huur voor evenementen, maar hebben we het geheel opgenomen in de interieurzaak. De isolatie en vloerverwarming lag er al, er moest alleen een doorgang en nieuwe verlichting komen. Deze 'Chapel Store' vormt voortaan dus een origineel verlengde van de concept store. Hierdoor wordt niet alleen de winkelcapaciteit uitgebreid. Ook de winkelbeleving zelf wordt hierdoor nog sensationeler." (AVH)