De Bel viert onafhankelijkheid 05 september 2018

De Muizenze GO!-basisschool De Bel heeft maandag de onafhankelijkheid gevierd. De Bel was jarenlang het wijkschooltje van De Puzzel, maar gaat voortaan verder als zelfstandige school, een kleuterafdeling, zes leerjaren en voldoende leerlingen. "De individuele benadering van elk kind, het hoge lesniveau, het enthousiasme van het schoolteam plus het feit dat deze school gedragen wordt door de hele buurt, heeft er voor gezorgd dat het leerlingenaantal van de school jaar na jaar toenam. Vandaag is de school in Muizen niet langer het kleine wijkschooltje", verklaart directeur Nadia Van Campenhout. De school vierde niet alleen feest, er werden ook nieuwe klassymbolen ingehuldigd. Er is een kiwiklas, appelklas, ... "Gezond eten vinden wij belangrijk en zo zetten we meteen ook onze samenwerking met de Baarbeekhoeve in de verf. Hier kweken en oogsten onze leerlingen eigen groenten en fruit. In samenwerking met Natuurpunt wordt er een belevingstuin aangelegd." (WVK)