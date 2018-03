De Bel is 'School met een Hart' 06 maart 2018

De Bel in Muizen heeft van het Rode Kruis de titel 'School met een Hart' gekregen. Dat nadat de basisschool drie opdrachten tot een goed einde bracht. In het rood gekleed naar school komen en het 'Bloedgeven doet leven'-lied zingen waren de gemakkelijkste, bloedgevers aanbrengen iets moeilijker. Maar ook daarin slaagden de kinderen met verve. De kinderen konden 35 mensen warm maken. Bij de uitreiking werd gezongen, gedanst, gelachen. "Kortom, een fijne afsluiter van het schoolproject waar onze leerlingen zich al enkele weken voor in zetten. Al onze kindjes hebben hun warm hartje getoond. Dat was een feestje waard!", aldus directrice Saskia Van Aerschot.











(WVK)