De Abeel en BimSem verkozen tot 'Schoonste school' 22 juni 2018

02u37 0

De Abeel en BimSem hebben de wedstrijd 'Schoonste school' gewonnen, een onderdeel van de Mechelse zwerfvuilcampagne 'Stad om te zoenen' gekoppeld aan het initiatief 'Afvalarme scholen 2020' van IVAREM. "Onze leerlingen werden ondergedompeld in de wereld van afvalpreventie dankzij workshops, theaterstukken, een zwerfvuilquiz en allerlei educatief uitleenmateriaal", zegt Ann Anthonis, adjunct-directeur van De Abeel. BimSem organiseert dan weer een zwerfvuilactie en quiz en deed aan afvalpreventie. "Daarnaast zorgden we met onze school voor een afvalarm tussendoortje door leerlingen de kans te geven om in te tekenen op een fruitabonnement", aldus leraar Joos Wauters. De overwinning levert de scholen een geldprijs van 500 euro op.





(WVK)