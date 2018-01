Dat wordt alvast géén onbevlekte ontvangenis 02u33 0 Aerts Vandalen zetten de os niet alleen op de ezel, ze namen ook kindeke Jezus weg uit z'n kribbe. Mechelen Voor de zoveelste keer op rij hebben vandalen de kerststal op de Grote Markt in Mechelen geviseerd. Ze plaatsten de os in een seksuele positie op de ezel. De politie kon inmiddels een verdachte identificeren.

Verschillende Mechelaars en toeristen wisten gisteren niet goed wat denken toen ze de kerststal op de Grote Markt bezochten. "Waar is kindje Jezus?", vroeg een Spaans koppel dat momenteel op uitstap is in ons land. Toen bleek dat het beeld van kindje Jezus uit de stal was verdwenen na de zoveelste diefstal of vandalenstreek, was er bij het koppel weinig begrip. "Wie doet nu zoiets?", klonk het nog. Het was een alerte Mechelaar die dinsdagavond laat opmerkte dat er iets vreemd aan de hand was in de kerststal. Er werd een foto op Facebook geplaatst en die ging in een mum van tijd viraal.





Verdachte opgepakt

Naast het feit dat kindje Jezus niet meer in zijn kribbe lag, hadden onbekenden namelijk de os op een seksueel getinte wijze op de ezel geplaatst. "Ze hadden het beter anders gedaan", lacht een voorbijganger. "Een os is namelijk een gecastreerd mannelijk rund." De stad Mechelen en de lokale politiezone Mechelen-Willebroek nemen de vandalenstreken minder laconiek. "Wij nemen de melding zeer ernstig en vinden het bovendien erg betreurenswaardig", zegt politiewoordvoerder Dirk Van de Sande. "Het onderzoek is momenteel lopende."





Via camerabeelden wil de politie de daders nu zo snel mogelijk identificeren. Gisteren kwam het tot een doorbraak. Een verdachte van eerdere vandalenstreken kon inmiddels geïdentificeerd worden. Of het ook om dezelfde man gaat die ook eerder beschadigingen aanbracht in de kerststal is nog niet duidelijk. Naar verluidt wil de stad Jezus niet meer vervangen tot de afbraak van de kerststal binnenkort. (TVDZM)