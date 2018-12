Dan toch fiets- en voetgangerstunnel in Willendriesstraat Wannes Vansina

18 december 2018

11u38 0 Mechelen Er komt dan toch een fiets- en voetgangerstunnel in de Willendriesstraat in Muizen. Aanvankelijk wilde Infrabel de spooroverweg opdoeken, maar dat stuitte op kritiek van omwonenden en vervolgens ook de stad Mechelen.

Infrabel wil de veiligheid op het Belgische spoorwegnet stapsgewijs verhogen door zoveel mogelijk overwegen te sluiten. “Infrabel en de stad Mechelen hebben de voorbije maanden meerdere pistes onderzocht voor het al dan niet vervangen van de overweg in de Willendriesstraat. Uiteindelijk werd beslist om de overweg te vervangen door een fiets- en voetgangerstunnel. Dankzij deze tunnel op 100 meter van de overweg komt er een permanente en veilige doorsteek voor zwakke weggebruikers onder de spoorlijn Mechelen-Leuven”, maakte Infrabel deze ochtend bekend. De plannen om de wegbrug over de Baarbeek te vernieuwen, blijven gehandhaafd. “Als alles verloopt volgens de huidige planning, dan zouden de werken in de tweede helft van 2020 opstarten. Zolang het alternatief nog niet gerealiseerd is, blijft de overweg open”, aldus Infrabel.

De buurt reageert bij monde van Luk Daniëls erg tevreden. Meermaals werd actie gevoerd tegen de plannen om de overweg zonder meer te sluiten omdat dat een veilige verbinding voor voetgangers en fietsers zou verdwijnen. “Dit is fantastisch nieuws natuurlijk en precies wat we gevraagd hadden. Voor ons mocht die overweg dicht, maar moest er een veilige passage blijven voor fietsers en voetgangers. Blij dat eerst de stad en vervolgens Infrabel ons daarin gevolgd zijn, al zijn we ver moeten gaan. We hebben een procedure moeten starten om de vergunning te schorsen. Maar goed, we hebben gekregen wat we beoogden en zijn zeer tevreden.”

Infrabel geeft nog mee dat er in het eerste halfjaar van 2018 reeds 22 ongevallen met 3 doden, 2 zwaargewonden, en 2 lichtgewonden gebeurden. “Waar we een overweg niet kunnen vervangen, investeert Infrabel in de vernieuwing, aanpassing en het onderhoud ervan. Infrabel wil via sensibiliseringscampagnes iedereen bewust maken om altijd en overal de verkeersregels aan overwegen en langs het spoor te respecteren.”